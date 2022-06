தீர்மானம் தானே கூடாது.. "இதுக்கு" தடை இல்லையே! இபிஎஸ் பலே திட்டம்.. இன்று காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒற்றைத் தலைமை தீர்மானத்திற்கு பதிலாக வாக்கெடுப்பு நடத்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

AIADMK பொதுக்குழு கூட்டம் | EPS VS OPS | Oneindia Tamil

அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து, ஒற்றைத் தலைமை பற்றிய பேச்சு எழுந்தது. இது அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் உச்சத்தை எட்டியது. இதனைத்தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பில் தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். கடந்த 9 நாட்களாக இரு தரப்பிலும் பல்வேறு ஆலோசனை கூட்டங்களிலும், சந்திப்புகளையும் நடத்தினர். இதன் இறுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளும், பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்களும் இருந்தனர்.

பவுன்சரோடு போன வேலுமணி! ஒரே சாலையில் இபிஎஸ்- ஓபிஎஸ் கார்! அப்போது நடந்த சம்பவம்! வாயை பிளந்த ரரக்கள்

English summary

It has been reported that Edappadi Palanisamy is planning to hold a referendum instead of a single leadership resolution at the AIADMK general body meeting.