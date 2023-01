மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்துக்கு இதுவரை எவ்வளவு ரூபாய் செலவு? அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்துக்கு இதுவரை எவ்வளவு ரூபாய் செலவு ஆகியுள்ளது என தமிழக அரசுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் ஒரு கோடி பயனாளிகளின் முழு விவரங்களையும் அரசு வெளியிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் களமிறங்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு.. எந்த சின்னம்?.. டென்ஷனில் எடப்பாடி

English summary

How much rupees have been spent so far on the medical program in search of people? Edappadi Palanisamy question to the Tn government