அதிருப்தி திமுக மாஜி நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி தூது! வளைத்து பிடித்து ஆட்களை திரட்டும் தனி டீம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுக உட்கட்சித் தேர்தலில் பதவியை எதிர்பார்த்து ஏமாற்றத்தில் இருக்கும் பிரமுகர்களுக்கும், பதவியை பறிகொடுத்த மாஜி திமுக நிர்வாகிகளுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி தூது விடும் படலத்தை தொடங்கியிருக்கிறார்.

ஆளுங்கட்சிக்காரர்கள் எப்படி அதிமுகவுக்கு போவார்கள் அதுவும் திமுக ஆட்சி நடந்து வரும் சூழலில் என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழலாம்.

ஆனால் ஆளுங்கட்சி செய்து கொடுக்காததை நாங்கள் செய்து கொடுக்கிறோம் என்றும் பதவிகள் தருகிறோம் எனவும் எடப்பாடி டீம் சில பல உறுதிமொழிகளை அள்ளி வீசி வருகிறதாம்.

அந்த வகையில் தேனி மாவட்டத்தில் முதலில் ஆப்ரேஷனை தொடங்கியிருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி டீம், திமுக உட்கட்சி தேர்தலுக்கு பிறகு அதிருப்தியில் இருப்பவர்களிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

திமுக இன்று முக்கிய மூவ்.. ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று அனைத்து அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம்.. ஏன் தெரியுமா?

English summary

Edappadi Palaniswami call to the dignitaries who were disappointed in the DMK internal elections and to the former DMK executives who lost their posts.