எல்லாம் ரெடி.. தடையே போட்டாலும் கவலை இல்லை.. பொதுக்குழுவுக்கு பக்காவா ஷெட்யூல் போட்ட எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கொரோனா பரவல் காரணமாக பொதுக்குழுவுக்கு தடை ஏற்படும் பட்சத்தில் பொதுக்குழு கூட்டத்தை ஆன்லைனில் நடத்தும் திட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருப்பதால், நிர்வாகிகளுக்கு ஆன்லைனில் பங்கேற்பது குறித்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை ஜூலை 11ஆம் தேதி நடத்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தீவிரமாகச் செயலாற்றி வருகிறது. பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பிதழ் அனுப்பி முடித்து, பொதுக்குழுவுக்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், ஆன்லைன் வாயிலாக பொதுக்குழுவை நடத்தும் திட்டத்தையும் வைத்திருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, இதற்காக நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறது.

இது விளையாட்டுக்கு கிடைத்த கெளரவம்.. குரல் எழுப்புவேன்.. நெகிழ்ச்சியில் தடகள வீராங்கனை பிடி உஷா!

English summary

Edappadi Palaniswami is planning to hold ADMK General body meeting via online in case meeting is suspended due to Corona. Following this, trainings are being given to the executives on how to participate in the general body meeting online.