"டார்கெட்" எடப்பாடி.. ஒரு பக்கம் ஆர்.எஸ் பாரதி.. இப்போ அறப்போர் இயக்கம்.. பறந்து வந்த ஊழல் புகார்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவை கைப்பற்ற ஒரு பக்கம் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. தற்போது பல்வேறு ஊழல் வழக்குகளையும் எதிர்கொண்டு வருகிறார். ஏற்கனவே டெண்டர் முறைகேட்டில் திமுக சார்பாக இவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வேறு சில டெண்டர்களிலும் எடப்பாடிக்கு எதிராக புகார் வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த போது நெடுஞ்சாலை துறையை கையில் வைத்திருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அதில் பல டெண்டர் முறைகேடுகளை செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக 2018லேயே ஆர்.எஸ் பாரதி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார்.

பல்வேறு நெடுஞ்சாலை துறை டெண்டர்களை தனது உறவினர்களுக்கு கொடுத்து ஊழல் செய்தார் என்று புகார் வைக்கப்பட்டது.

English summary

