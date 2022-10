ஓபிஎஸ்ஸை திட்டவா தேனி வந்துருக்கேன்? தடம் மாறும் சவுத் மாஜிக்கள்! சல்லடை போட்டு தேடும் எடப்பாடி டீம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் தேர்தலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் நிர்வாகிகள் ஆதரவு தனக்கு தான் இருக்கிறது என தைரியமாக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடந்த சில நாட்களாக தென் மாவட்ட முன்னாள் அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகளால் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், ஓ பன்னீர்செல்வத்துடன் நெருக்கம் காட்டுகிறார்களா என்ற சந்தேகத்தில் அவர்களை கண்காணிக்க தனி குழுவையே நியமித்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுகவில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகான நிகழ்வுகளை அக்கட்சி தொண்டர்களே ரசிக்கவில்லை என்று தான் கூற வேண்டும். அந்த அளவுக்கு அதிகார மோதலால் பல அணிகளாக சிதறுண்டு கிடக்கிறது கட்சி.

வலுவான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியாமல் அதிமுக திணறி வருவதை பயன்படுத்தி தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்ற முயற்சிப்பதாக வெளிப்படையாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதை எல்லாம் கட்சி தலைமை கண்டு கொள்வதாக தெரியவில்லை.

English summary

It has been reported that Edappadi Palaniswami, who had the courage to say that he has the support of the administrators despite the ban on the general secretary election in the AIADMK, has been very dissatisfied with the activities of the former ministers of the southern district for the past few days.