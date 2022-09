மீண்டும் இரட்டை இலைகள்! பேசாம இருங்கண்ணே! அதிமுக ரத்தத்தின் ரத்தங்களுக்கு பறந்த உத்தரவு! ஓ அது தானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில் தற்போது மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு இரு தரப்பு தலைமையும் முக்கிய அறிவுரை ஒன்றை வழங்கி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே இலைமறை காயாக இருந்த அதிகாரமோதல் தற்போதைய குறுகிய காலத்தில் பூதாகரமாக வெடித்து கிளம்பி இருக்கிறது. இதனால் கட்சி மீண்டும் இரண்டாக பிரிந்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் நீக்கம், எடப்பாடி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக நியமனம், பொதுச் செயலாளர் தேர்வு என அடுத்தடுத்து பல்வேறு அதிரடி முடிவுகள் அதிமுகவில் எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இன்னும் ஒரே ஒரு விவகாரம் தான் முடிவுரை எழுதப் போகிறது.

