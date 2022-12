சுக்குநூறா சிதறும்.. எடப்பாடியின் ஒரே முடிவுதான்.. 7 மாங்காய்கள்! பாஜக அவுட்.. ஈபிஎஸ் போடும் கணக்கு?

Chennai

சென்னை : அதிமுக மீது கடந்த 5 ஆண்டுகளாக வைக்கப்படும் விமர்சனங்களை ஒரே முடிவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தூள் தூளாக்குவார், பல கட்சிகள் எடப்பாடி பழனிசாமியோடு கைகோர்க்கத் தயாராவர்கள், மெகா கூட்டணி அமையும் என்கிறார்கள் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் முட்டல் மோதலுக்கு மத்தியில், ஓபிஎஸ், பாஜகவுடன் இணக்கமாக இருந்து வருகிறார். ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இணைந்து செயல்படுமாறு பாஜக தலைமை அறிவுறுத்தி வருவதால், பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகவும் ஈபிஎஸ் தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அதிமுக விலகினால், பாமக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளும், திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளும் அதிமுகவோடு கைகோர்க்கும் என்பது ஈபிஎஸ் போடும் கணக்காம்.

பாஜக உடனான கூட்டணி காரணமாகவே எதிர்த்த கட்சிகளின் விமர்சனங்கள் தூள் தூளாகும், ஜெயலலிதா கால அதிமுக போல எடப்பாடி தலைமையில் கட்சி வலுப்பெறும் எனப் பேசத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

English summary

Edappadi Palaniswami supporters say that EPS will pulverize the criticisms leveled against AIADMK for the past 5 years, many parties are ready to join hands with Edappadi Palaniswami and a mega alliance will be formed.