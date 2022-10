வாயை திறக்க கூடாது.. வேற மாதிரி ஆயிரும்..! மா.செ.க்களுக்கு பறந்த உத்தரவு! கடுப்பில் அமர்ந்த இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரை எதிர்கொள்வது குறித்து மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்ட நிலையில் முக்கியமான உத்தரவு ஒன்றை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்களுக்கு பிறப்பித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக நாளுக்கு நாள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையேயான மோதல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் எம்எல்ஏக்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்தார்.

திட்டமிட்டபடி நேற்று மாலை சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நடந்த விவகாரங்கள் தான் தற்போது அதிமுகவில் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

ஈபிஎஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறும் 'முக்கிய’ தலை? எடப்பாடி மீது பயங்கர அப்செட்.. அதிமுகவில் சலசலப்பு!

English summary

The meeting of AIADMK district secretary was held in Chennai yesterday amid the hectic political situation and high expectations. It has been reported that an important order has been issued to the district secretaries of the Edappadi Palaniswami side while the MLAs have been advised to face the assembly session.