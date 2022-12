எடப்பாடி எடுத்து வைத்த அதிரடி ‘ஸ்டெப்’.. அவங்களை இழுத்து விடப்போறாராமே.. இது மட்டும் நடந்தா? போச்சே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுக்குழு வழக்கு இழுத்துக்கொண்டே செல்வதால், விரைந்து தீர்வைப் பெற எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு அதிரடி பிளானில் இறங்கியுள்ளார் என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

தொடர் விடுமுறையால் நவம்பர் 21ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்ட அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணை, மீண்டும் தள்ளித் தள்ளிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

முடிந்தவரை தாமதப்படுத்துவதே ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் திட்டமாக இருந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம், தனது வழக்கறிஞர் ஆஜராகவில்லை எனக் கூறி விசாரணையை ஒத்திவைக்கும் உத்தரவைப் பெற்றார் ஓபிஎஸ்.

ஓபிஎஸ்ஸின் முயற்சிகளை முறியடித்து, விரைந்து தீர்ப்பைப் பெறும் வகையில், தேர்தல் ஆணையத்தை வழக்கிற்குள் இழுத்துக் கொண்டு வருவதை நோக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி 'ஸ்டெப்' எடுத்து வைத்திருக்கிறார் என்கிறார்கள்.

ஏன் இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க? ஓபிஎஸ் தரப்பிற்கு குட்டு வைத்த உச்ச நீதிமன்றம்.. எடப்பாடி குஷி

English summary

As the Supreme Court case drags on, Edappadi Palaniswami has embarked on an action plan to get a speedy resolution, political observers say. Edappadi Palaniswami is said to have taken a 'step' towards bringing the Election Commission into the case and get a quick verdict.