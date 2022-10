சாலையில் இபிஎஸ்.. சட்டமன்றத்தில் ஓபிஎஸ்! கண்டிப்பாக செய்து தர்றோம்..துரைமுருகன் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் கைதான நிலையில், அதிமுக எதிர்கட்சி துணை தலைவர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் சட்டமன்ற கேள்வி நேரத்தில் கலந்து கொண்டார்.

பல்வேறு விவகாரங்கள் அரசியல் சிக்கல்களுக்கு இடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நேற்று முன்தினம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் தொடங்கியது.

நேற்று இரண்டாவது நாளாக காலை 10 மணிக்கு அவை கூடிய நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கும், சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கு கடும் மோதல் எழுந்தது. எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமாக பேசிக் கொண்டிருக்க ஓபிஎஸ்ஸோ அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார்.

கைதானார் எடப்பாடி பழனிசாமி.. தடையை மீறி அதிமுக போராட்டம்.. போலீசாருடன் எம்எல்ஏக்கள் தள்ளுமுள்ளு

English summary

While Edappadi Palaniswami's party was arrested for protesting over the matter of the Deputy Leader of the Opposition in the Tamil Nadu Legislative Assembly, O. Panneerselvam, who was sitting on the seat of AIADMK Vice President of the Opposition, participated in the Assembly Question Time