தேவர் குருபூஜைக்கு ஈபிஎஸ் பசும்பொன் செல்லவில்லை.. திடீரென ரூட்டை மாற்றிய எடப்பாடி.. என்னாச்சு?

சென்னை : அக்டோபர் 30ஆம் தேதி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்ளவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முத்துராமலிங்க தேவரின் 115வது ஜெயந்தி விழா வரும் 30ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி முக்கிய தலைவர்கள் பசும்பொன்னில் உள்ள தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி பசும்பொன் செல்லப் போவதில்லை என்றும் சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தேவர் தங்கக் கவசம் பெறுவதில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் தரப்பினருக்கு இடையே பெரும் போட்டியே நடக்கும் நிலையில், பசும்பொன் செல்லும் முடிவை மாற்றிக்கொண்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

It has been said that AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami did not attend the Pasumpon Muthuramalinga Thevar Gurupooja on October 30. It has been reported that Edappadi Palaniswami is going to pay respects to the Thevar statue in Nandanam, Chennai.