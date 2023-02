தேர்தல் ஆணையம் ஜனநாயக கடமையில் தவறிவிட்டது.. எங்கள் நியாயத்தை முன்வைப்போம்.. வைகைச்செல்வன் பேட்டி!

தனது கடமையில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் தவறிவிட்டதாக வைகைச்செல்வன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை: இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தனது ஜனநாயக கடமையில் இருந்து தவறிவிட்டதாக அதிமுக செய்தித்தொடர்பாளர் வைகைச்செல்வன் விமர்சித்துள்ளார். கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு விதி மாற்றங்களை கருத்தில் கொள்வதில்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளித்துள்ளது.

2022ம் ஆண்டு ஜூலை 11ல் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என அறிவிக்கக்கோரி ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் முடிவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் எங்களது தரப்பு சார்பாக வேட்பாளரை தனியாக நிறுத்த விரும்புகிறோம்.

