சார்.. கரண்ட் பில் அதிகமா வந்திருக்கு.. குமுறிய நபர்.. கூப்பிட்டு பதிலடி கொடுத்த செந்தில் பாலாஜி

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முக ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அரசு அமைந்து 100 நாட்கள் ஆகிறது. பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்கள் அமலுக்கு வந்தபோதிலும் இந்த 100 நாட்களில் மக்கள் மத்தியில் மின்சாரத்துறை தான் அதிகம் விமர்சனங்களை சம்பாதித்து இருக்கிறது.

இதே மாதிரி ஒரு ட்விட்டர் பதிவை ஒரு நெட்டிசன் வெளியிட்டிருந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு ஏற்படுவதாகவும் மின்சாரத்துறை இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பலரும் ஏற்கனவே கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

English summary

Electricity minister Senthil Balaji refused to accept the complaints on tariff increase which was shared on Twitter. He has given a reply to a netizen over this.