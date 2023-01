விமானத்தில் எமெர்ஜென்சி கதவு திறக்கப்பட்டதா? தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை புது விளக்கம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கடந்த 10 ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து திருச்சி சென்ற விமானத்தில் பாஜக எம்.பி தேஜஸ்வி யாதவுடன் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பயணம் செய்து இருந்தார். இந்த நிலையில், விமானத்தில் அவசர கால கதவை தேஜஸ்வி யாதவ் திறக்கவில்லை என்று அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்து இருக்கிறார்.

சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு கடந்த 10 ஆம் தேதி இண்டிகோ விமான நிறுவனம் புறப்பட இருந்தது. இந்த விமானம் காலை 10.05 மணிக்கு புறப்பட வேண்டியது.

ஆனால் 142 நிமிடங்கள் தாமதமாக அதன்பின் விமானம் புறப்பட்டு சென்றது. இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் இருவர், தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த இரண்டு அரசியல் தலைவர்கள், விமானம் எடுக்கும் முன் இதன் கதவுகளை திறந்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது. திமுக நிர்வாகிகள் பலர் இது தொடர்பாக இரண்டு தென்னிந்திய அரசியல் தலைவர்கள் மீது புகார்களை வைத்தனர்.

விமான அவசர கதவை திறந்து

