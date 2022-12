குஜராத் இமாலய வெற்றி.. பாஜக நல்லாட்சிக்கு கிடைத்த பரிசு.. மோடிக்கு வாழ்த்துச் சொன்ன ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குஜராத்தில் அமோக வெற்றி பெற்று ஏழாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கவிருக்கும் பாஜகவுக்கு அதிமுகவின் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

குஜராத் மாநிலத்தில் 156 இடங்களில் வென்று பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அம்மாநிலத்தில் இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கிறார் பூபேந்திர படேல்.

இந்நிலையில், குஜராத்தில் பாஜக பெற்றுள்ள இமாலய வெற்றி குறித்து பதிவிட்டுள்ள ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ், பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

BJP has won 156 seats in Gujarat and going to rule again. AIADMK's O. Panneerselvam and Edappadi Palaniswami have congratulated the BJP, which is about to form the government for the seventh time after a landslide victory in Gujarat.