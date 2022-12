எகிறி வந்த எடப்பாடி.. படைதிரட்டிய பன்னீர்! பிரிந்து வந்த சசி, டிடிவி - ஜெ. நினைவிடத்தில் ஜோர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: டிசம்பர் 5 ஆம் தேதியான இன்று ஜெயலலிதாவின் நினைவு தினத்தை கடைபிடிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தனித்தனியாக வந்து தங்களின் ஆதரவாளர்களோடு வந்து ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளார்கள்.

தமிழ்நாட்டின் மறைந்த முதலமைச்சரும், அதிமுகவின் முன்னாள் பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவால் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி இரவு காலமானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா மறைவை தொடர்ந்து முதலமைச்சராக பதவியேற்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலாவுக்கு எதிராக தர்ம யுத்தத்தில் ஈடுபட்டதால் அவர் தனி அணியாக பிரிந்து சென்றார்.

English summary

Edappadi Palaniswami, OPS, Sasikala, TTV Dinakaran, who are observing Jayalalithaa's memorial day today on 5th December, will come separately with their supporters to pay their respects at Jayalalithaa's memorial.