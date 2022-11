மோடி, அமித்ஷா அதை பற்றி பேசியதே இல்லை.. அவங்க வேற; நாங்க வேற.. கட் அண்ட் ரைட்டாக சொன்ன ஜெயக்குமார்!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் இணைய வாய்ப்பே இல்லை என ஈபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோருக்கு எந்த நிலையிலும் அதிமுகவில் இடமில்லை என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் ஜெயக்குமார்.

மேலும், அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தில் பாஜக தலையிடுவதில்லை. அதை அவர்கள் விரும்புவதும் இல்லை என்றும், பாஜக உடன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சுமூகமான உறவு தான் இருக்கிறது என்றும் மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Former AIADMK Minister Jayakumar said that O.Panneerselvam, TTV Dhinakaran and Sasikala have no place in AIADMK at any stage. Also, BJP does not interfere in AIADMK internal affairs, he added.