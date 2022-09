என் ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்தமாதிரி கேளுப்பா.. ‘கண்டவங்க பத்தி ஏன்?’- பேரை கேட்டதுமே டென்ஷனான ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : என் ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்தமாதிரி கேளுப்பா.. ஸ்டேட்டஸ் இல்லாத ஆளுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது.. என புகழேந்தி பற்றிய கேள்வியை தவிர்த்தார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மோதலைத் தொடர்ந்து, இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜெயக்குமார், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினரை விளாசியுள்ளார்.

அப்போது ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான புகழேந்தி பற்றி செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியபோது, அவர் பேசுவது பற்றி எல்லாம் என்னிடம் கேட்காதீர்கள், என் ஸ்டேட்டஸுக்கு நிகரானவர்கள் பற்றி கேளுங்கள் எனக் கூறினார்.

ADMK former Jayakumar reply to a reporter on a question about OPS supporter Pugazhendhi, "I can't answer all those who don't have status. I don't watch all the interviews of the person you asked.”