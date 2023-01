சசிகலா ஐடியா.. உடனே கட்டையைப் போட்ட ஈபிஎஸ் டீம்! “மூக்கை நுழைக்க நீங்க யாரு?” கேட்டாரே ஒரு கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "சசிகலா சொல்லும் கருத்தை எல்லாம் யாரும் பொருட்படுத்துவதாகத் தெரியவில்லை. அதிமுக பற்றி பேசுவதற்கு சசிகலா யார்? சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் ஆகியோரை ஒருங்கிணைத்து தனிக்கட்சி தொடங்கினால் நல்ல விஷயம் தான்" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமென்றால், அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும், அனைவரும் ஒன்றிணைந்து திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும், விரைவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க திட்டம் உள்ளது என சசிகலா இன்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சசிகலாவின் கருத்துக்கு உடனடியாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார் ஈபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

"பயமா.. எனக்கா.." ஓபிஎஸ் மற்றும் எடப்பாடி குறித்து வந்து விழுந்த கேள்வி.. சட்டென பதிலளித்த சசிகலா

English summary

“Who is Sasikala to talk about AIADMK? It would be a good thing if Sasikala, TTV Dhinakaran and OPS start a separate party," said former AIADMK minister Jayakumar.