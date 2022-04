எருமை மாடு கூடத்தான் கறுப்பா இருக்கு... அப்போ அது திராவிடனா? - யுவனை கேட்கும் சீமான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீ திராவிடனா? தமிழனா? என்று யுவன் சங்கர் ராஜவை சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். யுவன்சங்கர் ராஜா கூறுவது சிறுபிள்ளைதனமாக உள்ளது என்று கூறிய சீமான், எருமை மாடு கூடத்தான் கறுப்பாக உள்ளது அது திராவிடனா என்று கேட்டுள்ளார்.

அம்பேத்கார் அன்ட் மோடி என்கிற புத்தகத்திற்கு இளையராஜா முன்னுரை எழுதியிருந்தார். அதில், "பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாடு வளர்ச்சிப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறது. இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்புகள் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இளையராஜா கூறியுள்ளார். அம்பேத்கரும் மோடியும் இந்தியா குறித்து பெரிய கனவு கண்டவர்கள்" என்று பிரதமர் மோடியைப் புகழ்ந்து எழுதியுள்ளார்.

இளையராஜாவின் இந்த கருத்து சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதப்பொருளாகியுள்ளது. இளையராஜாவிற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் கருத்துக்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கருப்பு திராவிடன்.. தமிழன்.. அப்பா இளையராஜா கருத்துக்கு மகன் யுவன் பதிலடியா? என்னங்க நடக்குது?

English summary

NTK leader Seeman question Yuvan Shankar Raja: ( கருப்பு திராவிடன் பற்றி நாம் தமிழர் கட்சித்தலைவர் சீமான் பேட்டி) Are you Dravidian? Tamilan Seeman has questioned Yuvan Shankar Raja. Seeman said that what Yuvanshankar Raja was saying was childish, even the buffalo was black and asked if it was Dravidan.