எங்களுக்கு ஒன்னுமே தெரியாதுணே! துண்டை மாற்றி போடும் 'மாஜிக்கள்!' எடப்பாடிக்கு பறந்த தூது? ஓகேதானாம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்களை எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கிவரும் நிலையில் சட்டபூர்வ அங்கீகாரம் அவருக்கே கிடைக்கும் என்பதால் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருக்கும் சில நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு தாவ ட்டமிட்டு வருவதாகவும் அதற்கான தூது படலங்களை தொடங்கி உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து, தற்போது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி உள்ள நிலையில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சி பொது குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளராக இருந்தவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

It is said that while Edappadi Palaniswami is removing those who supported O. Panneerselvam's side in the AIADMK, some executives from the OPS side are jumping to Edappadi Palaniswami's side because he will get legal recognition.