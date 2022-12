அடிச்சே கொன்னுட்டாங்க.. அரியலூர் செம்புலிங்கத்திற்கு ஆதரவாக பாமக! உண்மை கண்டறியும் குழுவும் அமைப்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அரியலூர் மாவட்டம் காசாங்கோட்டையில் காவல்துறையினர் வீடு புகுந்து நடத்திய தாக்குதலில் காயமடைந்த விவசாயி செம்புலிங்கம் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், இதுகுறித்து வழக்கறிஞர் பாலு தலைமையில் உண்மை அறியும் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அக்கட்சி சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில்,"அரியலூர் மாவட்டம் காசாங்கோட்டையில் காவல்துறையினர் வீடு புகுந்து நடத்திய தாக்குதலில் காயமடைந்த அப்பாவி விவசாயி செம்புலிங்கம் கடந்த நவம்பர் 25-ஆம் தேதி காவல்துறையினரால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டார்.

அதன்பின் 13 நாட்களாக பல மருத்துவமனைகளில் மருத்துவம் பெற்றும் பயனின்றி நேற்று காலை திருச்சி தனியார் மருத்துவமனையில் காலமானார். காவல் துறையினர் தாக்கியதால் வயிற்றில் உள் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டதால்தான் அவர் காலமானார் என்று அவரது குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

PMK has announced that a farmer Sembulingam has died after being injured in a house raid by the police in Kasankottai of Ariyalur district. Now Fact Finding Committee regarding Ariyalur Sembulingam Mysterious Death by PMK