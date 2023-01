விஜய், அஜித் மீது சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபர புகார்.. "பகையை உருவாக்குறாங்க"

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நடிகர் விஜயின் வாரிசு மற்றும் அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் கடந்த 11ம் தேதி ஒன்றாக திரைக்கு வந்தன. சென்னையில் உள்ள தனியார் திரையரங்கில் பேனர்கள் கிழிக்கப்பட்டு இருவரின் ரசிகர்களும் மோதிக்கொண்ட நிலையில் நடனமாடி லாரியில் இருந்து கீழே குதித்த கல்லூரி மாணவர் பலியானார். இந்நிலையில் தான் நடிகர்கள் விஜய், அஜித் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர் மீது இருதரப்பு இடையே பகைமையை உருவாக்குதல் மற்றும் மரணம் விளைவித்தல் குற்றம் ஆகிய பிரிவுகளில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு அம்சங்களுடன் சென்னை மாநகர போலீஸ் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பான புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொங்கலையொட்டி 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடிகர்கள் விஜயின் வாரிசு மற்றும் அஜித்தின் துணிவு படங்கள் ஒன்றாக திரைக்கு வந்துள்ளன. கடந்த 11ம் தேதி வாரிசு, துணிவு திரைப்படங்கள் தமிழகம் முழுவதும் ரிலீசானது.

இதையடுத்து முன்கூட்டியே ரசிகர்கள் தியேட்டரில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ததோடு, முந்தைய நாள் இரவிலேயே தியேட்டர்கள் முன்பு கூடி பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

English summary

Actor Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu hit the screens together on the 11th. A college student was killed after dancing and jumping from a lorry at a private theater in Chennai as banners were torn and fans of the two clashed. In this case, a sensational complaint has been filed in the Chennai Metropolitan Police Commissioner's office asking that action should be taken against the actors Vijay, Ajith and the theater owner under the categories of creating enmity between the two parties and causing death.