பிளாஷ்பேக்: 2020 அக்டோபர் 18ல் ஸ்டாலின் அளித்த உறுதி.. நேற்று அதே நாளில் முதலமைச்சராக செய்த சம்பவம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் மரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கை நேற்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதே நாளில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ஸ்டாலின் இது தொடர்பாக வாக்குறுதி அளித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், சசிகலா வெளியேற்றப்பட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் ஜெயலலிதாவுடன் இணைந்ததிலிருந்து அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சுமுக உறவு இல்லை என்றும், சசிகலாவைக் குற்றம்சாட்டுவதைத் தவிர வேறு எந்த முடிவுக்கும் வர இயலாது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

ஜெயலலிதா இறந்த நேரம் 2016 டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி இரவு 11.30 என மருத்துவமனை அறிவித்த நிலையில், அவர் இறந்த நேரம் 2016 டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி மதியம் 3 மணி முதல் 3.50-க்குள் இருக்கும் என்று கூறியுள்ள ஆறுமுகசாமி ஆணையம் பல்வேறு பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது.

நான் என்ன டாக்டரா? ஜெயலலிதா சிகிச்சை பற்றி மருத்துவர்களே முடிவு செய்தனர்.. சசிகலா பரபர கருத்து!

English summary

While the inquiry report of the Arumugasamy Commission set up to investigate the death behind former CM Jayalalitha's death has been tabled in the Assembly yesterday, on the same day Stalin, as the Leader of the Opposition, had promised and issued a report in this regard 2 years ago.