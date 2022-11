சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது! என்ன ஒரு கோபம்! எடப்பாடி பழனிசாமி மீது பாய்ந்த அமைச்சர் ராமச்சந்திரன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழக அமைச்சர்களிலேயே மிகவும் சாந்தமான மனிதர் என்ற பெயரெடுத்துள்ள வனத்துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது பாய்ந்துள்ளார்.

அமைதியான மனிதரே கோபப்படும் அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படி செய்து விட்டார் என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழும்.

தமிழ்நாடு தேயிலை தோட்டக் கழகத்தின் நிலங்களில் ஒரு பகுதியை வனத்துறைக்கு வழங்கிய விவகாரத்தில் எடப்பாடி விடுத்த ஒரு அறிக்கை தான் அமைச்சரை டென்ஷன் ஆகியிருக்கிறது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Forest Minister Ramachandran, who is known as the most meek man among Tamil Nadu ministers, is angry with Leader of Opposition Edappadi Palaniswami.