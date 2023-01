ஓபிஎஸ் அணி வெங்காயம்.. நாலு ஆணி ஒரு கோணிதான் இருக்கு! தேர்தல் ஆணையத்தையும் விட்டுவைக்காத ஜெயக்குமார்

Chennai

சென்னை: ஓபிஎஸ் பக்கம் மூன்று நான்கு பேர் தான் உள்ளதாகவும், கொடியும் இரட்டை இலை சின்னமும் தங்களிடமே இருப்பதாகவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்து உள்ளார். ஓபிஎஸ் போலி லெட்டர் பேட் வைத்துக் கொண்டு போலி அரசியல் நடத்தி கொண்டிருப்பதாக குற்றம்சாட்டி உள்ள அவர், இல்லாத ஒரு பதவிக்கு தேர்தல் அதிகாரி கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

நேற்று சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அதிமுக வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கலந்துகொண்டு ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "திமுக ஆட்சியில் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் போராடுகிறார்கள். இடைக்கால ஆசிரியர்கள் போராடுகிறார்கள்.

Former AIADMK minister Jayakumar said that there are only three or four people on the OPS side and they have the flag and the double leaf symbol.