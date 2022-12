சின்னம்மா.. அம்மாவோடு பயணித்தவர்கள் நீங்கள்! ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க! ஜெ.வின் நிழலுக்கு வந்த பாசம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எல்லோரும் பொறுப்பாளர்களை நியமிக்கும் நேரத்தில் சின்னம்மா அவர்கள் மட்டும் இன்னும் பொறுப்பாளர்களை நியமிக்காமல் இருப்பது ஏனென்றும் புரியவில்லை. கட்சியை வலிமை படுத்த என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருந்தவருமான ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராக இருந்தவர் பூங்குன்றன். யாரும் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்த ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரிய உதவியாளராகவும் அவர் இருந்தார்.

ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு அரசியலில் ஈடுபடாமல் கோயில் கோயிலாக ஆன்மீகப் பயணத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் அவ்வப்போது அதிமுக தொடர்பாகவும், அரசியல் கட்சிகள் தொடர்பாகவும் தனது கருத்துகளை தனது முகநூல் பக்கத்தில் தெரிவித்து வருகிறார்.

English summary

At a time when everyone is appointing in-charges, Sasikala is the only one who is still incomprehensible. Former chief minister Jayalalithaa's aide Poongundran has requested that you do whatever it takes to strengthen the party.