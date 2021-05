திமுகவில் இணைகிறார் ம.நீ.ம முன்னாள் துணை தலைவர் மகேந்திரன்? காத்திருக்கு பெரிய பதவி!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இருந்து விலகிய மகேந்திரன், திமுகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் துணைத்தலைவர் என்ற, கட்சியின் முக்கிய, பதவியில் இருந்தவர் மகேந்திரன். 2019ஆம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலின்போது கோவையில் போட்டியிட்டு 1.44 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று அனைத்து தரப்பையும் புருவம் உயர்த்த வைத்தவர் மகேந்திரன்.

இந்த நிலையில்தான் சமீபத்தில் நடைபெற்ற தமிழக சட்டசபை தேர்தலின்போது கோவை, சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் மகேந்திரன் போட்டியிட்டார். கோவை தெற்கு தொகுதியில் கமல்ஹாசன் போட்டியிட்டார்.

English summary

Former Makkal Needhi Maiam party dy president Mahendran will join DMK and he will be given TIDCO – Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd chairman post. He will also be working towards strengthening DMK in Coimbatore belt, says sources.