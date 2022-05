ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஸின் கோரமுகம் ஆர்.என்.ரவி! திடீர் அறிக்கை விட்ட கருணாஸ்! பாப்புலர் ஃபிரண்ட்-க்கு ஆதரவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் கோரமுகம் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி எனவும், பாப்புலர் பிரன்ட் ஆஃப் இந்தியா குறித்த ஆளுநரின் சர்ச்சைப் பேச்சு கண்டனத்திற்குரியது என முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வும் முக்குலத்தோர் புலிப்படை தலைவருமான கருணாஸ் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றி மறைந்த லெஃப்டினென்ட் ஜெனரல் சப்ரோடோ மித்ரா எழுதிய The Lurking புத்தக வெளியீட்டு விழா கடந்த 06.05.2022 அன்று நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, பாப்புலர் பிரன்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ற அமைப்பை குறித்து, இது மிகவும் ஆபத்தான இயக்கம். மாணவர்களைப் போலவும், மனித உரிமை இயக்கம் போலவும் அரசியல் இயக்கம் போலவும் முகமூடிகளை அணிந்து கொண்டு நாட்டில் இயங்கி வருகிறது.

English summary

Karunas, a former MLA and mukkulathor pulipadai leader, has termed the Governor RN Ravi as rss's brutal face and condemned the governor's controversial speech on the Popular Front of India.