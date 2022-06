ஏப்ரல்-1 தேதியா இன்னிக்கு..முட்டாள்கள் தினம்! ஓபிஎஸ்ஐ ஒன்னும் பண்ண முடியாது! புரட்டி போட்ட புகழேந்தி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அதிமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்றுவரும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் இருந்து நீக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் அவ்வாறு செய்வதற்கு அதிமுக சட்டவிதிகளில் எவ்வித இடமும் இல்லை எனவும், ஓ பன்னீர்செல்வத்தை எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பால் எதுவுமே செய்ய முடியாது என அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி உறுதியாக கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும் நிலையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில், அதிமுக தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் பொதுச்செயலாளராக முன்னிறுத்தப்படும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அவைத் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கு, தமிழ்மகன் உசேன், முன்னாள் அமைச்சர்கள் சிவி சண்முகம், செங்கோட்டையன், ஆர்.பி.உதயகுமார், பா.வளர்மதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Former spokesperson pugazhendhi, who has been removed from the AIADMK, has said that nothing can be done by the Edappadi Palanisamy side of O. Pannirselvam. There is no place in the AIADMK legislation to do so as it is reported that Pannirselvam will be removed from the party