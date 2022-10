பிரதமர் வர்றாரா? 8 வருஷம் எட்டிக் கூட பார்க்கலையே! ஓட்டு அரசியலா?வெளுத்து வாங்கிய பார்வர்ட் பிளாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவியேற்று எட்டு ஆண்டுகளாகியும் பசும்பொன் பக்கம் எட்டிக் கூட பார்க்காத நிலையில் தற்போது மக்களவைத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு பசும்பொன் வருவதாக யூகங்களை கிளப்பி விடுவதாகவும், முக்குலத்தோர் அமைப்புகள் பிரதமரின் வருகையை வாக்கு வங்கி அரசியலாகவே பார்ப்பதாக பார்வர்ட் பிளாக் கட்சி நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும் புகழ் பெற்ற அரசியல் தலைவருமான தேவர் திருமகனார் என அழைக்கப்படும் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் குருபூஜை மற்றும் ஜெயந்தி விழா அக்டோபர் 30ஆம் தேதி வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் அவரது நினைவிடத்தில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் பல்வேறு அமைப்புகளை சேர்ந்த மக்கள், ஆயிரக்கணக்கில் திரள்வார்கள் என்பதால் கூடுதல் கண்காணிப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

forward bloc party executives have said that even though Prime Minister Narendra Modi has not even visited Pasumbon for eight years since he took office, they are raising speculations that Pasumbon is coming in view of the Lok Sabha elections, and the tripartite organizations are seeing the Prime Minister's visit as vote bank politics.