"மதுபோதை" வாகனத்தில் பின் அமர்ந்து செல்வோர் கவனத்திற்கு.. காவல்துறை எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை: இனி மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்களுடன் சேர்ந்து பயணிப்பவர்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும் என்று போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 2021ம் ஆண்டு மட்டும் 11,419 சாலை விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் அறிக்கை மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. அதில் சென்னையில் மட்டும் 1,026 பேர் சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் அதிகளவில் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் பட்டியலில் சென்னை முன்னிலையில் உள்ளது. இதற்கு போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவது, மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டுவது உள்ளிட்டவையே காரணமாக உள்ளன.

