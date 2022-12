அரசியலில் கையை சுட்டுக் கொண்ட ஸ்டார்ஸ்! நடிகர் திலகம் முதல் நாட்டாமை வரை! இத்தனை பேர் இருக்காங்களே!

Chennai

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாள் நேற்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் அவரது அரசியல் வருகை குறித்த விமர்சனங்களும் தீவிரமாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்காமலேயே கழண்டு கொண்ட நிலையில் பல நடிகர்கள் முதல்வர் கனவில் கட்சி ஆரம்பித்து ஒன்று கூட்டணி அமைத்தோ அல்லது பிற கட்சிகளுடன் தங்கள் கட்சியை இணைத்தோ அரசியல் உலகில் ஜொலிக்க முடியாத நட்சத்திரங்களாக மாறிப் போயினர்.

ஒரு சில படங்களில் வில்லன், அதற்குப் பிறகு ஹீரோ, அப்படியே ஒரு அரசியல் கட்சி, தமிழகத்தின் முதல்வர் இப்படி முதல்வர் கனவில் வலம் வரும் நடிகர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. அதே நேரத்தில் இதற்கு விதிவிலக்காகவும் சில நடிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திரை துறையைச் சேர்ந்தவர்களை தமிழகத்தை ஆண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் திரைப்படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதிய அண்ணா, கதாசிரியராகவும் வசனகர்த்தாவாகவும் இருந்த கருணாநிதி, புரட்சித் தலைவர் என பெயர் வாங்கிய எம்ஜிஆர், புரட்சி நடிகை என பெயர் பெற்ற ஜெயலலிதா மற்றும் அவரது அரசியல் கட்சியைச் சார்ந்தவர்கள் முதல்வர் ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் என இந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும்.

English summary

While Rajinikanth lost his party without even starting it, many actors started parties in the dream of the Chief Minister and either formed alliances or merged their parties with other parties and became stars who could not shine in the political world.