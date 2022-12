அண்ணாமலை ரபேல் வாட்ச் விவகாரம்.. சீனுக்கு வந்த காயத்ரி ரகுராம்.. என்ன இப்படி சொல்றாங்களே!

Chennai

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ரஃபேல் வாட்ச் விவகாரத்தில் தனது சொத்துக்கணக்கை வெளியிடுவேன் என்று கூறியிருந்த நிலையில், பாஜகவின் காயத்திரி ரகுராம் அது பற்றி போஸ்ட் செய்துள்ளார் .

சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின்போது அண்ணாமலை கையில் கட்டியிருந்த வாட்ச் குறித்து கேள்வியெழுப்பப்பட்டது. இந்த கேள்விக்கு அவர் அளித்திருந்த பதில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதாவது, "இந்த வாட்ச் டசால்ட் ஏவியேஷன் நிறுவனத்தை சேர்ந்தது. ரஃபேல் விமானத்தை தயாரித்தும் இதே நிறுவனம்தான். அந்த விமானத்தின் பாகங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டதுதான் இந்த வாட்ச்" என்று அண்ணாமலை கூறியிருந்தார்

தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறையாக எந்த அரசியல் தலைவரும் செய்யாததை நான் செய்ய போகிறேன்.. அண்ணாமலை

BJP's Gayathri Raghuram has teased Tamil Nadu BJP president Annamalai who said that he will disclose his assets in the Rafale watch issue.