2 நடிகர்களிடம் சென்றார் அண்ணாமலை.. அப்புறம்தான் பாஜக.. விடாமல் அட்டாக் செய்யும் காயத்ரி ரகுராம்!

சென்னை : அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் பணியை ராஜினாமா செய்தபிறகு நேரடியாக பாஜக உறுப்பினராகவில்லை. அவர் இரண்டு நடிகர்களிடம் சென்றார். அதன்பிறகு பதவி வழங்கப்படும் என உறுதியளித்த பிறகுதான் பாஜகவுக்கு வந்தார் என பாஜகவில் இருந்து விலகிய காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணாமலை உடனான மோதலைத் தொடர்ந்து, அவரை மறைமுகமாக விமர்சித்ததால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் தொடர்ச்சியாக அண்ணாமலையை நேரடியாகவே அட்டாக் செய்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடத் தயாரா என சவால் விடுத்தார். எம்எல்ஏவாக மாநிலத்திற்கு சேவை செய்ய விரும்பவில்லையா? தேசபக்தியோடு எம்.பியாக மட்டும் தான் விருப்பமா? தமிழ்நாடு மீது பக்தி இல்லையா? என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது! இறங்கி போன எடப்பாடி.. ஏன்? செம ட்விஸ்ட்! அட அண்ணாமலை வேற இருக்காரே

Gayatri Raghuram who left the BJP, said that, Annamalai did not join the BJP directly after resigning from the IPS job. He met two actors. Then he came to BJP only after he was promised that he would be given the post.