இன்று நான்.. நாளை யாரோ? பாஜக தொண்டர்களை நினைத்தால் தான்.. வானதி கருத்துக்கு காயத்ரி ரகுராம் பதில்

சென்னை: தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதி என்றும், சூர்யா சிவா விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்துவது தொடர்பாக தனக்கு எந்தவிதமான நோட்டீசும் வழங்கப்படவில்லை என காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்து உள்ளார்.

பாஜகவை சேர்ந்த சிறுபான்மை அணி தலைவராக இருப்பவர் டெய்சி. இவருக்கு பாஜக ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் சூர்யா சிவாவுக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் வெளியானது.

அந்த ஆடியோவில், டெய்சியை ஆபாசமான, தகாத வார்த்தைகளில் இழிவாக பேசிய சூர்யா சிவா, அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தது கட்சிக்கு உள்ளேயும் வெளியிடும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Gayathri Raghuram has said that justice delayed is justice denied and that she was not given any notice regarding the investigation in the Surya Siva case.