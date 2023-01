பின்னுக்கு சென்ற வாரிசு, துணிவு! 1.4 லட்சம் ட்வீட்களுடன் #GetOutRavi ஹேஷ்டேக் இந்திய அளவில் முதலிடம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: "தமிழ்நாடு" பெயர் குறித்த சர்ச்சையை கருத்தை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை கண்டித்து ட்விட்டரில் கடந்த சில நாட்களாகவே பதிவுகள் வெளியிடப்பட்டு வரும் நிலையில், நேற்றை சட்டசபை நிகழ்வுக்கு பிறகு அவருக்கு எதிராக #GetOutRavi என்ற ட்விட்டரில் பதிவிடப்பட்ட ஹேஷ்டேக்குகளின் எண்ணிக்கை 1.4 லட்சத்தை தாண்டி 2 வது நாளாக இந்திய அளவில் அது முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோரது திரைப்படங்கள் ஒன்றாக வெளியாக உள்ளன. இது தொடர்பாக பேச்சுக்களும், ரசிகர்களுக்கு இடையிலான வாக்குவாதங்களும் கடந்த சில வாரங்களாக ட்விட்டரை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன.

தங்களுக்கு பிடித்தமான நடிகர்களையும் அவர்கள் நடித்துள்ள திரைப்படங்களின் பெயர்களையும் வைத்து பாடல்கள், டிரைலர்கள் வெளியாகும் நேரத்தில் ரசிகர்கள் ஹேஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வந்தார்கள்.

கொதித்தெழுந்த மாணவர்கள்.. ஆளுநரை திரும்பப்பெற வெடித்த போராட்டம்! சென்னையில் கல்லூரி முன் முழக்கம்

English summary

#GetOutRavi hashtage has crossed 1.4 lakh tweets against RN Ravi after yesterday's assembly event, becoming the number one hashtag in India for the 2nd day.