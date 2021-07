ஜி.கே.வாசன் வேண்டாம்.. வேற யார் வந்தாலும் ஓகே.. ராகுல் காந்தி ஒரே போடு.. தடதட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜி.கே.வாசனுக்கு ராகுல் காந்தி போட்ட ரெட் கார்டு பற்றிதான் இப்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஜே.கே.வாசன் ஆழ்ந்து யோசிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிறது ஜி.கே.வாசனின், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி. ஆனால், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் படு தோல்வி அடைந்தது.

English summary

The red card given by Rahul Gandhi to GK Vasan is now the talk of the political circles. The Delhi lobby was good for Vasan as long as the late former President, Pranab Mukherjee was there. After his demise he is hardened without lobbying in Delhi. Pranab Mukherjee has a good impression and affection for G.K.Moopanar and his son GK Vasan since he was an elder.