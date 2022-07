2008ல் அதிமுகவுக்கு வந்தவர் உதயகுமார்.. சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா.. பற்றவைத்த கோவை செல்வராஜ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரின் சொத்து மதிப்பு குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரிடம் புகாரளிக்க உள்ளதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு இடையேயான மோதல்போக்கு தொடர்ந்து வருகிறது. கடந்த 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதனைத்தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை கட்சியில் இருந்து நீக்கி உத்தரவிட்டார். அவர்களின் பொறுப்புகளுக்கு புதிய நிர்வாகிகளையும் நியமனம் செய்தார்.

English summary

OPS supporter Covai Selvaraj has said that he is going to report to the anti-corruption department about the property value of former AIADMK minister RB Udayakumar.