ரேஷன் கடைகளுக்கு பறந்த குட் நியூஸ்.. அடேங்கப்பா 500 கடைகளா?.. அமைச்சர் பெரியசாமி அதிரடி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, மிக முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம், அனைத்து அட்டைதாரர்களுக்கு குறைந்த விலையிலும், இலவசமாகவும் அரிசி, பருப்புகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.. இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் நன்மை அடைந்து வருகின்றனர்.

அரசு விநியோகிக்கும் இந்த பொருட்களினால், அவர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளது.. மற்றொரு புறம், நியாய விலைக்கடைகள் சரியாக இயங்கி வருகின்றனவா என்ற நேரடி ஆய்வையும் அதிகாரிகள் மூலம் அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

good announcement by minister i periyasamy in tn assembly and 500 ration shops would be built on their own per year