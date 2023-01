ஆளுநர் ரவியும், அண்ணாமலையும் செய்யும் வேலையை பார்த்தீங்களா.. சீறும் பாலகிருஷ்ணன்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மற்றும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் தேவையற்ற சர்ச்சைகளை உருவாக்குவதாக சிபிஎம் பாலகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார். ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு அரசுக்கும், தமிழக மக்களுக்கும் எதிராக செயல்பட்டு வருவதாகவும், அவரின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து போராட்டம் செய்ய பேசுவோம் என்றும் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் நேரில் சந்தித்து புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து புரட்சியாளர் சே குவேராவின் மகள் அலெய்டா குவேராவும் மற்றும் ஸ்டெஃபானி ஆகியோருக்கு சென்னையில் 18ம் தேதி நடைபெறவுள்ள வரவேற்பு விழா மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தோள்சீலைப் போராட்டத்தின் 200-வது ஆண்டு விழா ஆகியவற்றில் கலந்துகொள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

CPM Balakrishnan has criticized Tamil Nadu Governor RN Ravi and BJP state president Annamalai for creating unnecessary controversies. Balakrishnan has said that Governor RN Ravi is working against the government of Tamil Nadu and the people of Tamil Nadu.