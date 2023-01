ஆடு ‘மே..’ ட்ரெண்டான தமிழ்நாடு.. “டைவர்ட் பண்ணதான் இது.. அந்தப் பக்கம் திரும்புங்க" : டிஆர்பி ராஜா

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "ஆளுநர் ரவி கொடுத்த 'தமிழ்நாடு' மேட்டர் ஒரு திசை திருப்பும் விஷயம் என்பதை அனைவரும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு நைட் ஃபுல்லா வெச்சு செஞ்சது போதும். ஆடு பக்கம் திரும்புங்க" எனத் தெரிவித்துள்ளார் திமுக ஐடி விங் செயலாளர் டி.ஆர்.பி.ராஜா எம்.எல்.ஏ. ஆளுநரின் கருத்துக்கு எதிராக #தமிழ்நாடு ஹேஷ்டேக் இந்திய அளவில் ட்ரெண்டான நிலையில், மீண்டும் அண்ணாமலை பக்கம் திரும்பச் சொல்லியிருக்கிறார் டிஆர்பி ராஜா.

தமிழ்நாடு என்கிற சொல்லை தவிர்த்து தமிழகம் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் இந்த பேச்சுக்கு கண்டனம் வலுத்தது.

இதையொட்டி, ட்விட்டரில் தமிழ்நாடு என்கிற ஹேஷ்டேக்கை பயன்படுத்தி பலரும் ஆளுநரின் கருத்துக்கு எதிர்வினை ஆற்றினர். இதையடுத்து 'தமிழ்நாடு' ஹேஷ்டேக் இந்திய அளவில் ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் முதல் இடத்தைப் பிடித்தது.

English summary

With the #TamilNadu hashtag trending across India against TN governor' RN Ravi's comments, DMK IT wing secretary TRB Raja MLA said “Everyone should keep in mind that the 'Tamil Nadu' issue given by Governor Ravi is a distraction, Go back to Annamalai side".