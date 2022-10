அரசின் எல்கேஜி, யுகேஜி வகுப்புகள்..சிறப்பாசிரியர்கள் நியமனம்..ரூ.5000 சம்பளம் - முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் 2381 அங்கன்வாடி மையங்களில் எல்கேஜி, மற்றும் யுகேஜி வகுப்புகளுக்கு மையத்திற்கு ஓர் தற்காலிக ஆசிரியர் நியமிக்க வேண்டும் எனவும் இச்சிறப்பாசிரியர்களுக்கு பிழைப்பூதியம் ரூ.5000/- பள்ளிக் மேலாண்மைக்குழு மூலம் மாதம் தோறும் வழங்கலாம் எனவும் தமிழக அரசு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் அரசுப்பள்ளி வளாகங்களில் இயங்கி வரும் 2381 அங்கன்வாடி மையங்களில் எல்கேஜி, யுகேஜி வகுப்புகளை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான அறிவுரைகளை பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குனர் ஆகியோர் காணொளி காட்சி வாயிலாக வழங்கியுள்ளனர்.

அதனை தொடர்ந்து தற்போது, வகுப்புகளை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் அறிவிப்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

களத்தில் இறங்கும் உதயநிதி.. 'இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு’.. 15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம்!

English summary

The Tamil Nadu government has issued guidelines that a temporary teacher should be appointed for LKG and UKG classes in 2381 Anganwadi Centers across Tamil Nadu and a monthly compensation of Rs.5000/- can be given to these teachers through the school management committee.