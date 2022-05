‛யூனியன்’ பிரதேசம் என்பது ‛ஒன்றிய’ பிரதேசமானது... டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 வினாத்தாளில் மொழிப்பெயர்ப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகள் நடந்து முடிந்த நிலையில் Union Territory (யூனியன் பிரதேசம்) என்பது ‛ஒன்றிய பிரதேசம்' என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசை திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் ஒன்றிய அரசு என கூறிவரும் நிலையில் வினாத்தாளில் யூனியன் பிரதேசம் என்பது ஒன்றிய பிரதேசமாக குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பது விவாதப்பொருளாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. குரூப் 2வில் 116 பணியிடம், குரூப் 2ஏ பதவிக்கு 5,413 இடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது. மொத்தமாக குரூப் 2, குரூப் 2ஏ-வில் 5,529 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

இந்த பணியிடங்களுக்கு மொத்தம் 11 லட்சத்து 78 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பம் செய்தனர். இதில் 6.82 லட்சம் பேர் பெண்கள் ஆவார்கள்.

English summary

Union Territory has been translated as 'Ontriya Pradesham' in a TNPSC Group 2, 2A examinations in Tamil Nadu . It is a matter of controversy that DMK and its allies claim the Union Government as the Ontriya Arasu.