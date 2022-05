பெரியார் இருக்க சவார்க்கர் ஏன்? தமிழகத்தில் குஜராத் மாடலை நம்பாதீங்க! போட்டு தாக்கிய ஜிக்னேஷ் மேவானி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் பாஜக வர வேலை மற்றும் கடுமையான முயற்சி செய்கிறார்கள், அவர்களை வர விடாதீர்கள் எனவும், குஜராத் மாடலை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் அதன் கொடுமை தங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என குஜராத் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினரான ஜிக்னேஷ் மேவானி சென்னையில் நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் பேசியுள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பட்டியலினத்தவர் பிரிவின் சார்பாக 'தலித் உண்மைகள்' என்ற புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார்.

Gujarat State Assembly member Jignesh Mewani said at a function in Chennai that the BJP was working hard to come in Tamil Nadu and that they were well aware of the cruelty of Gujarat model.