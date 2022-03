"கையை கடிச்சிடுச்சு".. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி ஆரம்பித்த "புது அணி".. பாஜகவும் அடக்கம்.. என்னன்னு பாருங்க

Chennai

சென்னை: தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் தருவது அனைத்து கட்சிகளுக்குமே கையை கடிக்கிறது, இனி வருங்காலத்தில் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை பற்றியே நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பணம் விளையாடுகிறது, இதெல்லாம் உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இந்த முறை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில், திமுக, அதிமுக இரண்டு கட்சிகளுமே மும்முரமாக களப்பணியில் ஈடுபட்டனர்.

தேர்தலில் வென்றாக வேண்டிய கட்டாயம் இரு கட்சிகளுக்கு ஏற்பட்டது.. இதனால், பல இடங்களில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்ததாக புகார்கள் வெளிவந்தன.. ஹாட்பாக்ஸ் உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்களும் வழங்கப்படுவதாக கூறப்பட்டன.

