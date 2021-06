'ஊழல்' .. கொரோனா முடியட்டும்.. அம்பலப்படுத்தப்படுவார்கள்.. மா.சுப்பிரமணியன் சொல்வது யாரை தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் மருத்துவர்களின் உணவு மற்றும் தங்கும் வசதிக்காக இடைத்தரகர்கள் மூலம் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் பொதுமக்கள் மற்றும் சிறுகுறு தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் கைவினை பொருட்களை, கட்டணமின்றி ஆன்லைன் மூலமாக விற்பனை செய்வதற்கான புதிய இணையதளத்தை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்,, "நீட் தேர்வு தொடர்பாக முதலமைச்சர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் என்றும் நீதியரசர் ஏ.கே.ராஜன் தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது, அதனை தொடர்ந்தே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும்/

கொரோனா பேரிடர் காலங்களில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கான உணவு மற்றும் தங்கும் விடுதிகளில் முறைகேடு என ஆய்வு மேற்கொண்டதில். கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ஒரு நபரின் ஒரு நாள் உணவு செலவு 550 முதல் 600 ரூபாயாக இருந்தது. தற்போது இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட போது உணவகமே வைத்திருக்காதவர்கள் வெளி இடத்தில் உணவை வாங்கி முறைகேடாக பணம் பெற்று வந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

Minister Ma Subramaniam has accused various abuses by middlemen for the food and accommodation of doctors at the previous AIADMK government.