"ஸ்டாலின் போராட்டம் நடத்தினார்.." "கையெழுத்து நான் போட்டேன்.." பொன்முடி VS எடப்பாடி! அனல்பறந்த வாதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டப்பேரவையில் க்யூட் தேர்வு எதிர்ப்பு தனித் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது மருத்துவ படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது என உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி, முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.

மத்திய பல்கலைகளில் சேர நுழைவுத் தேர்வு நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.

பாஜக தவிர அனைத்து கட்சிகளும் இந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டதாக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்தார்.

கியூட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி தமிழக சட்டசபையில் தனித்தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றம்

English summary

Higher Education Minister Ponmudi, former Chief Minister Edappadi Palanisamy and former Minister KP Anpalagan had a heated debate over who brought about the 7.5 per cent reservation for government school students in medical courses during the debate on the separate resolution against cute selection in the Tamil Nadu Legislative Assembly.