14 ஆண்டில் அதிகபட்சம்.. மழையில் “ரெக்கார்டு” வைத்த சீர்காழி! தமிழ்நாட்டின் பெருமழை பட்டியல் விபரம்

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டு இருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று அதிகாலை நேரத்தில் நாகை அருகே கரையை கடந்த நிலையில், தமிழ்நாடு கடலோர பகுதிகளில் 7 ஆண்டுகளில் அதிகபட்ச கனமழையாக சீர்காழியில் 43 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தற்போது இது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வழுவிழந்து உள் தமிழகத்தில் நீடிக்கிறது. இந்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் 43 செண்டி மீட்டர் மழை பெய்து உள்ளது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடத்தில் 37 செண்டி மீட்டர் மழையும், கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் 27 செண்டி மீட்டர் மழையும், காரைக்காலில் 11செண்டி மீட்டர் மழையும், கடலூரில் 9 செண்டி மீட்டர் மழையும், சென்னை, கோவை, புதுச்சேரியிக் 5 செண்டி மீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளது.

இன்றும் கனமழை: திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, தஞ்சை மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

Low pressure zone that was standing over the Bay of Bengal crossed the coast near Nagai in the early hours of today. Sirkazhi in Mayiladuthurai recorded the heaviest rainfall in 5 years in the coastal areas of Tamil Nadu with 43 cm.